Luca Vanni parla dell’intervento: “Non ci sono alternative”

Luca Vanni: “Purtroppo siamo arrivati ad una conclusione…non ci sono alternative….dopo varie consultazioni con molti medici……terapie……e soprattutto molti mesi passati a giocare con antidolorifici e dolore….. dovrò opererarmi lunedì prossimo per togliere una calcificazione al ginocchio ……ce la metterò tutta per tornare quanto prima sui campi da gioco cercando ancora una volta di scalare la classifica per giocare i tornei più importanti …..💪💪💪💪💪💪💪💪 Mai mollare!!!!!!!!💪💪💪💪💪💪💪”.