ATP Houston: Il Tabellone Principale. Presente Paolo Lorenzi

(1) Johnson, Steve vs Bye

Qualifier vs Lorenzi, Paolo

Qualifier vs Klahn, Bradley

Qualifier vs (7) Thompson, Jordan

(4) Opelka, Reilly vs Bye

Ruud, Casper vs Dellien, Hugo

Tomic, Bernard vs Kudla, Denis

Granollers, Marcel vs (5) Fritz, Taylor

(8) Querrey, Sam vs (WC) Fratangelo, Bjorn

Garcia-Lopez, Guillermo vs (WC) Rubin, Noah

(WC) Tipsarevic, Janko vs Sandgren, Tennys

Bye vs (3) Norrie, Cameron

(6) McDonald, Mackenzie vs Qualifier

Harrison, Ryan vs Karlovic, Ivo

Garin, Christian vs Cuevas, Pablo

Bye vs (2) Chardy, Jeremy