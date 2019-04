Challenger Sophia Antipolis: LIVE i risultati degli Ottavi di Finale. Giornata da ricordare per i colori italiani (VIDEO)

Quarti di Finale

(16)Gianluca Mager (ITA) vs (5)Filip Krajinovic (SRB)

Roberto Marcora (ITA) vs (12)Filippo Baldi (ITA)

(10)Simone Bolelli (ITA) vs (14)Rudolf Molleker (GER)

Matteo Donati (ITA) vs Dustin Brown (GER)

Challenger Sophia Antipolis CH | Terra | e69.280 – Ottavi di Finale

Central Pierre Andurand – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Matteo Donati vs Enzo Couacaud



CH Sophia Antipolis Matteo Donati Matteo Donati 6 7 6 Enzo Couacaud Enzo Couacaud 7 6 2 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Donati 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. Donati 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 M. Donati 15-0 30-0 30-15 4-5 → 5-5 E. Couacaud 0-15 15-15 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Donati 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Donati 0-1 → 1-1 E. Couacaud 0-0 → 0-1

2. [12] Filippo Baldi vs [8] Alexei Popyrin



CH Sophia Antipolis Filippo Baldi [12] Filippo Baldi [12] 6 6 Alexei Popyrin [8] Alexei Popyrin [8] 3 4 Vincitore: F. BALDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Popyrin 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Baldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [6] Lorenzo Sonego vs [10] Simone Bolelli



CH Sophia Antipolis Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 6 6 Simone Bolelli [10] Simone Bolelli [10] 7 7 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* df 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli 0-0 → 0-1

4. [11] Yannick Hanfmann vs [5] Filip Krajinovic

Vittoria di Krajinovic per ritiro.

5. [1/WC] Pierre-Hugues Herbert vs [16] Gianluca Mager (non prima ore: 19:30)



CH Sophia Antipolis Pierre-Hugues Herbert [1] Pierre-Hugues Herbert [1] 6 5 Gianluca Mager [16] Gianluca Mager [16] 7 7 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Mager 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Mager 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 6-5 → 6-6 P. Herbert 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Mager 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Herbert 15-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Mager 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Mager 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [15] Kimmer Coppejans vs Dustin Brown



CH Sophia Antipolis Kimmer Coppejans [15] Kimmer Coppejans [15] 7 5 2 Dustin Brown Dustin Brown 6 7 6 Vincitore: D. BROWN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Brown 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Brown 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Brown 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Brown 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Brown 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Brown 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Brown 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Coppejans 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 D. Brown 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Brown 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Coppejans 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Brown 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Brown 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Brown 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Brown 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Brown 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [14] Rudolf Molleker vs Thai-Son Kwiatkowski



CH Sophia Antipolis Rudolf Molleker [14] Rudolf Molleker [14] 6 6 6 Thai-Son Kwiatkowski Thai-Son Kwiatkowski 7 3 3 Vincitore: R. MOLLEKER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Molleker 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Kwiatkowski 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Molleker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Molleker 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Kwiatkowski 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Molleker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Molleker 15-0 30-0 2-2 → 3-2 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Molleker 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 R. Molleker 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Roberto Marcora vs [13] Alessandro Giannessi



CH Sophia Antipolis Roberto Marcora Roberto Marcora 6 6 Alessandro Giannessi [13] Alessandro Giannessi [13] 2 3 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Giannessi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Marcora 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Giannessi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 A. Giannessi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 15-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Enzo Couacaud / Tristan Lamasine vs [2] Denys Molchanov / Igor Zelenay



CH Sophia Antipolis Enzo Couacaud / Tristan Lamasine Enzo Couacaud / Tristan Lamasine 6 7 Denys Molchanov / Igor Zelenay [2] Denys Molchanov / Igor Zelenay [2] 4 6 Vincitori: COUACAUD / LAMASINE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 D. Molchanov / Zelenay 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Couacaud / Lamasine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Molchanov / Zelenay 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 E. Couacaud / Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Couacaud / Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Couacaud / Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Molchanov / Zelenay 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Couacaud / Lamasine 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Couacaud / Lamasine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 E. Couacaud / Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Couacaud / Lamasine 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 E. Couacaud / Lamasine 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Couacaud / Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 E. Couacaud / Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [WC] Elliot Benchetrit / Chun Hsin Tseng vs [WC] Rudolf Molleker / Alexei Popyrin



CH Sophia Antipolis Elliot Benchetrit / Chun Hsin Tseng Elliot Benchetrit / Chun Hsin Tseng 4 2 Rudolf Molleker / Alexei Popyrin Rudolf Molleker / Alexei Popyrin 6 6 Vincitori: MOLLEKER / POPYRIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Molleker / Popyrin 30-0 30-15 40-30 2-5 → 2-6 E. Benchetrit / Hsin Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 R. Molleker / Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 E. Benchetrit / Hsin Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 R. Molleker / Popyrin 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 E. Benchetrit / Hsin Tseng 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 R. Molleker / Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Benchetrit / Hsin Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Molleker / Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Benchetrit / Hsin Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 R. Molleker / Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 E. Benchetrit / Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Molleker / Popyrin 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 E. Benchetrit / Hsin Tseng 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 R. Molleker / Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Benchetrit / Hsin Tseng 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 R. Molleker / Popyrin 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 E. Benchetrit / Hsin Tseng 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Marcus Daniell / Matwe Middelkoop vs Jonathan Eysseric / Antonio Sancic



CH Sophia Antipolis Marcus Daniell / Matwe Middelkoop [1] Marcus Daniell / Matwe Middelkoop [1] 6 4 Jonathan Eysseric / Antonio Sancic Jonathan Eysseric / Antonio Sancic 7 6 Vincitori: EYSSERIC / SANCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Eysseric / Sancic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Daniell / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Eysseric / Sancic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Daniell / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Eysseric / Sancic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Daniell / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Eysseric / Sancic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 M. Daniell / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Eysseric / Sancic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Daniell / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 M. Daniell / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 J. Eysseric / Sancic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Daniell / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Eysseric / Sancic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Daniell / Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 J. Eysseric / Sancic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Daniell / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Eysseric / Sancic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Daniell / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Eysseric / Sancic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Daniell / Middelkoop 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Eysseric / Sancic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [ITF] Peter Heller / Karim-Mohamed Maamoun vs Thiemo de Bakker / Robin Haase



CH Sophia Antipolis Peter Heller / Karim-Mohamed Maamoun Peter Heller / Karim-Mohamed Maamoun 2 5 Thiemo de Bakker / Robin Haase Thiemo de Bakker / Robin Haase 6 7 Vincitori: DE BAKKER / HAASE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Heller / Maamoun 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 T. de Bakker / Haase 15-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Heller / Maamoun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. de Bakker / Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Heller / Maamoun 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 T. de Bakker / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 P. Heller / Maamoun 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. de Bakker / Haase 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Heller / Maamoun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. de Bakker / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Heller / Maamoun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. de Bakker / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Heller / Maamoun 15-0 15-30 15-40 2-5 → 2-6 T. de Bakker / Haase 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Heller / Maamoun 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 T. de Bakker / Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 P. Heller / Maamoun 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. de Bakker / Haase 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-2 → 1-2 P. Heller / Maamoun 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 T. de Bakker / Haase 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

