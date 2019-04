ATP Finals 2021-2025: L’ATP ha chiesto una nuova documentazione

Torino attende ancora il verdetto. Come Manchester, Tokyo, Singapore e Londra.

In palio le ATP Finals nel quinquennio 2021-2025. La scelta del capoluogo piemontese viene ancora ritenuta probabile, ma l’Atp ha chiesto un’ulteriore documentazione.

Per questo nella giornata di ieri si è lavorato a rispondere alle richieste nel modo più tempestivo possibile. Il supplemento di documentazione sarebbe relativo alle fideiussioni fornite dall’Istituto per il Credito Sportivo, che garantisce per i 78 milioni di euro.

Nelle prossime ore è attesa la decisione.