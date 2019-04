Andy Murray ritorna in campo per iniziare dei piccoli allenamenti

Andy Murray è tornato. Non ancora sui campi di gioco per una partita ufficiale, ma per allenarsi da solo, con una pallina contro il muro. Il 31enne tennista scozzese, reduce da una difficile operazione all’anca destra, in Australia aveva annunciato la fine della carriera per i troppi dolori fisici che accusava, ma ora spera in un rientro.

“L’operazione è andata bene. Sono molto più felice ora di quanto lo fossi 12 mesi fa, perché posso muovermi senza sentire dolore al fianco, a differenza degli ultimi due anni”, ha detto Murray. “La riabilitazione è lenta ma procede, devo solo essere paziente e vedere i progressi. Se sarà possibile, certo che ovviamente mi piacerebbe tornare a competere”.