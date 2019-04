Challenger Sophia Antipolis: LIVE i risultati del Day 1. Ok Marcora e Donati. Benissimo Musetti (VIDEO)

2° Turno

(3)Benoit Paire (FRA) vs Roberto Marcora (ITA) [1-0]

(ITF)Oriol Roca Batalla (ESP) vs (13)Alessandro Giannessi (ITA)

(12)Filippo Baldi (ITA) vs (WC)Arthur Rinderknech (FRA)

(WC)Lorenzo Musetti (ITA) vs (8)Alexei Popyrin (AUS)

(6)Lorenzo Sonego (ITA) vs Bernabe Zapata Miralles (ESP) [1-0]

(ITF)Peter Heller (GER) vs (10)Simone Bolelli (ITA)

(14)Rudolf Molleker (GER) vs Lucas Miedler (AUT)

(7)Marco Trungelliti (ARG) vs Matteo Donati (ITA) [3-0]

(15)Kimmer Coppejans (BEL) vs Johan Sebastien Tatlot (FRA)

Dustin Brown (GER) vs (2)Robin Haase (NED) [1-1]

Challenger Sophia Antipolis CH | Terra | e69.280 – TDQ e 1° Turno Md

Court Central – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1/ITF] Mate Valkusz vs [WC] Petros Tsitsipas



CH Sophia Antipolis Mate Valkusz [1] Mate Valkusz [1] 6 6 Petros Tsitsipas Petros Tsitsipas 2 3 Vincitore: M. VALKUSZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Tsitsipas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Valkusz 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 P. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 4-3 M. Valkusz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Tsitsipas 0-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Valkusz 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Valkusz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Valkusz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 P. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 M. Valkusz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 P. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Valkusz 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Valkusz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0

2. Viktor Troicki vs [WC] Arthur Rinderknech (non prima ore: 12:00)



CH Sophia Antipolis Viktor Troicki Viktor Troicki 4 2 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 6 Vincitore: A. RINDERKNECH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Chun Hsin Tseng vs Bernabe Zapata Miralles



CH Sophia Antipolis Chun Hsin Tseng Chun Hsin Tseng 6 4 3 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 3 6 6 Vincitore: B. ZAPATA MIRALLES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Hsin Tseng 15-0 40-0 2-5 → 3-5 B. Zapata Miralles 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 C. Hsin Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Hsin Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Hsin Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Hsin Tseng 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Hsin Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 C. Hsin Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Zapata Miralles 0-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 C. Hsin Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [ITF] Baptiste Crepatte vs Dustin Brown



CH Sophia Antipolis Baptiste Crepatte Baptiste Crepatte 4 2 Dustin Brown Dustin Brown 6 6 Vincitore: D. BROWN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Brown 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Crepatte 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 D. Brown 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Crepatte 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 D. Brown 0-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 B. Crepatte 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Crepatte 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 B. Crepatte 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 D. Brown 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Crepatte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Brown 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 B. Crepatte 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Brown 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Crepatte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Brown 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Crepatte 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Enzo Couacaud vs Mathias Bourgue (non prima ore: 19:30)



CH Sophia Antipolis Enzo Couacaud Enzo Couacaud 6 6 Alexander Zhurbin Alexander Zhurbin 2 0 Vincitore: E. COUACAUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Zhurbin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Zhurbin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Zhurbin 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Zhurbin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Zhurbin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 E. Couacaud 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 A. Zhurbin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2/ITF] Frederico Ferreira Silva vs [ITF] Alexander Zhurbin



CH Sophia Antipolis Frederico Ferreira Silva [2] Frederico Ferreira Silva [2] 7 6 Alexander Zhurbin Alexander Zhurbin 6 2 Vincitore: F. FERREIRA SILVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Zhurbin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Zhurbin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 A. Zhurbin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 A. Zhurbin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 1-1 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Zhurbin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 A. Zhurbin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Zhurbin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Ferreira Silva 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 A. Zhurbin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Zhurbin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Zhurbin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [WC] Antoine Cornut-Chauvinc vs [ITF] Oriol Roca Batalla



CH Sophia Antipolis Antoine Cornut-Chauvinc Antoine Cornut-Chauvinc 3 4 Oriol Roca Batalla Oriol Roca Batalla 6 6 Vincitore: O. ROCA BATALLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Cornut-Chauvinc 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 O. Roca Batalla 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Cornut-Chauvinc 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Cornut-Chauvinc 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Cornut-Chauvinc 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Cornut-Chauvinc 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Roca Batalla 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Cornut-Chauvinc 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 O. Roca Batalla 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-4 → 2-5 A. Cornut-Chauvinc 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Cornut-Chauvinc 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Cornut-Chauvinc 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Tristan Lamasine vs Roberto Marcora



CH Sophia Antipolis Tristan Lamasine Tristan Lamasine 2 1 Roberto Marcora Roberto Marcora 6 6 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Lamasine 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Lorenzo Musetti vs [ITF] Karim-Mohamed Maamoun



CH Sophia Antipolis Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 3 6 6 Karim-Mohamed Maamoun Karim-Mohamed Maamoun 6 1 2 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Maamoun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 K. Maamoun 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Maamoun 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Maamoun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 K. Maamoun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-0 → 5-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 K. Maamoun 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 K. Maamoun 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Maamoun 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 K. Maamoun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 K. Maamoun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Maamoun 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 0-1 → 1-1 K. Maamoun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Matteo Viola vs Johan Tatlot



CH Sophia Antipolis Matteo Viola Matteo Viola 2 3 Johan Tatlot Johan Tatlot 6 6 Vincitore: J. TATLOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 J. Tatlot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Viola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 J. Tatlot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Viola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Tatlot 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Tatlot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Viola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Tatlot 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Tatlot 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Tatlot 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Tatlot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Viola 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Uladzimir Ignatik vs [ITF] Peter Heller



CH Sophia Antipolis Uladzimir Ignatik Uladzimir Ignatik 6 3 6 Peter Heller Peter Heller 2 6 7 Vincitore: P. HELLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 P. Heller 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Heller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 P. Heller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Heller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Heller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 P. Heller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Heller 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 P. Heller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 P. Heller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 P. Heller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Heller 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 P. Heller 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Heller 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 U. Ignatik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Heller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Heller 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Matteo Donati vs Kenny De Schepper



CH Sophia Antipolis Matteo Donati Matteo Donati 6 6 Kenny De Schepper Kenny De Schepper 2 0 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 M. Donati 15-0 30-0 30-15 3-0 → 4-0 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. De Schepper 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 K. De Schepper 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. De Schepper 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Lucas Miedler vs Zdenek Kolar



CH Sophia Antipolis Lucas Miedler Lucas Miedler 6 6 7 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 7 4 5 Vincitore: L. MIEDLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 6-5 → 7-5 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Miedler 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 L. Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Thai-Son Kwiatkowski vs Scott Griekspoor