ITF Junior: Eleonora Alvisi vince in Marocco (J3)

Ancora una settimana positiva per il tennis giovanile italiano con una vittoria in Marocco.

Eleonora Alvisi (2003) ha vinto il torneo Raquette d’Or di grado 3 disputato in Marocco. In finale ha superato al francese Fayard per 6-3 7-5. Nello stesso torneo quarti di finale per Sofia Rocchetti (2002), primo turno per Matilde Paoletti (2003), non si sono qualificate Alessandra Simone (2003) e Beatrice Ricci (2003).

Nel maschile dello stesso torneo primo turno per Fausto Tabacco (2002) e Lorenzo Rottoli (2002), non si è qualificato Giorgio Tabacco (2003).

Il torneo più importate della settimana si è disputato in Spagna, a Villena, un grado 1. I più bravi dei nostri sono stati Luca Nardi (2003) e Francesco Passaro (2001), che sono arrivati ai quarti di finale. Terzo turno per Flavio Cobolli (2002), non si sono qualificati Marco Mania (2002) e Mattia Rossi (2002).

Nel femminile dello stesso torneo terzo turno per Martina Biagianti (2001), secondo turno per Melania Delai (2002), Lisa Pigato (2003), Alice Amendola (2002), Sara Ziodato (2002), primo turno per Matilde Mariani (2002), non si sono qualificate Barbara Dessolis (2001) e Chiara Girelli (2002).

In Tunisia, torneo J5, semifinale per Federico Salomone (2001), primo turno per Alessandro Parigi (2001).

In Qatar, torneo J4, non si è qualificato Gabriele Bombara (2002).

In Turchia, torneo J4, terzo turno per Pietro Orlando Fellin (2001), secondo turno per Pietro Pampanin (2003) e per Federico Ruggeri (2002), primo turno per Benito Massacri (2003), non si è qualificato Alessio Demichelis (2001). Nel femminile secondo turno per Benedetta Ortenzi (2002) e per Rachele Zingale (2002).

Infine in Lettonia, torneo J5, primo turno per Maria Artimedi (2003), non si sono qualificate Elisa Camerano (2002) e Chiara Fornasieri (2003).

Paolo Angella