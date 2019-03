WTA Charleston: LIVE i risultati del Turno Decisivo di Qualificazione. Martina Trevisan supera le Qualificazioni

MD

(1) Stephens, Sloane vs Bye

Sorribes Tormo, Sara vs Stollar, Fanny

Friedsam, Anna-Lena vs Zidansek, Tamara

Linette, Magda vs (14) Tomljanovic, Ajla

(10) Ostapenko, Jelena vs Larsson, Johanna

(WC) Rogers, Shelby vs Rodina, Evgeniya

Vikhlyantseva, Natalia vs Maria, Tatjana

Bye vs (8) Keys, Madison

(3) Sabalenka, Aryna vs Bye

(Q) Kozlova, Kateryna vs Pliskova, Kristyna

Errani, Sara vs Puig, Monica

(WC) Lisicki, Sabine vs (13) Kenin, Sofia

(11) Collins, Danielle vs Brengle, Madison

(Q) di Lorenzo, Francesca vs Bolsova Zadoinov, Aliona

Kudermetova, Veronika vs Kanepi, Kaia

Bye vs (6) Mertens, Elise

(7) Goerges, Julia vs Bye

(Q) Sharma, Astra vs Townsend, Taylor

Parmentier, Pauline vs Kiick, Allie

(Q) Aiava, Destanee vs (9) Bencic, Belinda

(16) Martic, Petra vs Anisimova, Amanda

Minella, Mandy vs Schmiedlova, Anna Karolina

Pegula, Jessica vs Khromacheva, Irina

Bye vs (4) Sevastova, Anastasija

(5) Wozniacki, Caroline vs Bye

Siegemund, Laura vs (WC) Navarro, Emma

Bonaventure, Ysaline vs (Q) Davis, Lauren

(Q) Frech, Magdalena vs (12) Buzarnescu, Mihaela

(15) Sakkari, Maria vs Cornet, Alizé

Lepchenko, Varvara vs Petkovic, Andrea

(Q) Trevisan, Martina vs (Q) Kichenok, Nadiia

Bye vs (2) Bertens, Kiki

WTA Charleston Premier | Terra | $823.000 – TD Quali

Althea Gibson Club Court – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Varvara Flink vs [12] Lauren Davis



WTA Charleston Varvara Flink [4] 0 0 Lauren Davis [12] 0 0 Vincitore: L. DAVIS per walkover

2. [6] Caroline Dolehide vs Nadiia Kichenok



WTA Charleston Caroline Dolehide [6] 6 6 6 Nadiia Kichenok 7 4 7 Vincitore: N. KICHENOK

3. Kayla Day vs [10] Francesca di Lorenzo



WTA Charleston Kayla Day 4 4 Francesca Di Lorenzo [10] 6 6 Vincitore: F. DI LORENZO

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Tereza Martincova vs [16] Destanee Aiava



WTA Charleston Tereza Martincova [5] 3 1 Destanee Aiava [16] 6 6 Vincitore: D. AIAVA

2. [2] Astra Sharma vs Shuko Aoyama



WTA Charleston Astra Sharma [2] 6 3 6 Shuko Aoyama 4 6 1 Vincitore: A. SHARMA

3. [1] Kateryna Kozlova vs Nicole Melichar OR [13] Sílvia Soler-Espinosa



WTA Charleston Kateryna Kozlova [1] 6 6 Nicole Melichar 1 3 Vincitore: K. KOZLOVA

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Conny Perrin vs [9] Magdalena Frech



WTA Charleston Conny Perrin [3] 4 1 Magdalena Frech [9] 6 6 Vincitore: M. FRECH

2. [8] Martina Trevisan vs [15] Sesil Karatantcheva (non prima ore: 17:30)