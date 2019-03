Flavia Pennetta parla del periodo difficile di Fabio Fognini: “Si è un po’ perso perché non è riuscito a prepararsi mentalmente bene”

Flavia Pennetta ha parlato del periodo negativo di Fabio Fognini.

Dichiara Flavia: “Si è un po’ perso perché non è riuscito a prepararsi mentalmente bene, a gestire determinate situazioni che probabilmente per lui erano già acquisite ma non è così perché non si smette mai di migliorare in campo e soprattutto adesso che non c’è mai un primo turno facile.”

“Devi andarti a prendere ogni punto contro qualsiasi tipo di giocatore, essere disposto alla lotta, a non mollare mai. Ha perso 2-3 partite che lo hanno fatto andare in tensione e devi ricominciare nuovamente da zero”.