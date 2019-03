WTA Monterrey: Il Main Draw. Angelique Kerber guida il seeding

WTA Monterrey International | Cemento | $250.000

(1) Kerber, Angelique vs Qualifier

Qualifier vs Muchova, Karolina

Dart, Harriet vs Jakupovic, Dalila

Danilovic, Olga vs (6) Flipkens, Kirsten

(3) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Blinkova, Anna

Babos, Timea vs Jorovic, Ivana

(WC) Zarazua, Renata vs Diyas, Zarina

Boulter, Katie vs (5) Azarenka, Victoria

(8) Rybarikova, Magdalena vs Doi, Misaki

Bogdan, Ana vs Voegele, Stefanie

Hibino, Nao vs (WC) Olmos, Giuliana

Vickery, Sachia vs (4) Riske, Alison

(7) Mladenovic, Kristina vs Qualifier

Qualifier vs Arruabarrena, Lara

(WC) Rodriguez, Victoria vs Gasparyan, Margarita

Watson, Heather vs (2) Muguruza, Garbiñe