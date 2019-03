WTA Miami: Successo a sorpresa di Ashleigh Barty

Ashleigh Barty (11) ha conquistato il torneo WTA di Miami battendo la ceca Karolina Pliskova (7) in due set.

La 22enne australiana, già giustiziera nei turni precedenti sia di Kiki Bertens (8) che Petra Kvitova (2), si è imposta con il punteggio di 7-6 (7/1) 6-3 in 1h42′ di partita. Per la ragazza di Ipswich, numero 6 delle classifiche mondiali di doppio, si tratta del primo Premier Mandatory in carriera.