Masters 1000 e WTA di Miami: Il programma di Venerdì 29 Marzo

Stadium – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] John Isner vs [Q] Felix Auger-Aliassime

2. [WC] Victoria Azarenka / Ashleigh Barty vs Elise Mertens / Aryna Sabalenka

3. [4] Roger Federer vs [20] Denis Shapovalov (non prima ore: 00:00)

4. [8] Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs [6] Samantha Stosur / Shuai Zhang

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin vs Wesley Koolhof / Stefanos Tsitsipas

2. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [3] Bob Bryan / Mike Bryan