Masters 1000 Miami: Roger Federer sfiderà in semifinale Denis Shapovalov (VIDEO)

Federer in semifinale contro il giovane canadese

Roger Federer avanza nel torneo Masters 1000 di Miami.

Battendo 6-0, 6-4 Kevin Anderson, Roger ha infatti allungato la sua permanenza a Miami, dove ha guadagnato l’accesso alla semifinale.

Un set concesso, all’esordio, al moldavo Radu Albot. Zero regalati al serbo Filip Krajinovic e al russo Daniil Medvedev, superati rispettivamente nei sedicesimi e negli ottavi di finale. Al quarto contro il gigante sudafricano, Federer arrivava in buona forma psicofisica. Conscio di dover affrontare una battaglia ma pronto a superarla. Conscio di dover sfidare un rivale dal servizio incisivo.

E invece, grazie anche ai numeri di Roger, la battuta del 32enne di Johannesburg non ha lasciato il segno. Con pazienza e precisione, con grande brillantezza, Federer ha infatti tessuto la sua tela e ottenuto un successo netto, veloce e inequivocabile.

Ora gli toccherà il canadese Denis Shapovalov (avanti superando Tiafoe), per una semi da affrontare da favorito.