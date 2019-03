ATP Finals 2021-2025: La decisione rinviata a domani. La Appendino “Non ci dormo da tre notti”

Dita incrociate, scongiura la sindaca Chiara Appendino: “Non ci dormo da tre notti”. Torino sogna le Finals ed avrà un’altra notte per sognare.

Infatti il verdetto per le assegnazioni delle ATP Finals era atteso per oggi ma la decisione è stata rinviata a domani.

A decidere sarà il board dell’associazione mondiale dei tennisti professionisti, a Miami. In ballottaggio per le Atp Finals dal 2021 al 2025 figurano anche Londra, Manchester, Tokyo, Singapore.