Felix Auger Aliassime entra nella storia del torneo di Miami (VIDEO)

Felix Auger Aliassime, 18 anni e 7 mesi, si è qualificato questa notte per le semifinali del torneo di Miami diventando il più giovane semifinalista del torneo.

Il canadese ha sconfitto nei quarti di finale Borna Coric, 13 ° posto nella classifica ATP, per 7-6 (3) 6-2 in 01:48 minuti di partita.

In un incontro con due set completamente diversi, Auger Aliassime e Coric sono rimasti attaccati fino al tie-break del primo set (il canadese era stato avanti per 4 a 2 ma subito controbrekkato nel settimo game), momento in cui il croato si è completamente dissolto. Auger Aliassime, che sembrava essere l’esperto, ha preso poi il largo vincendo l’incontro.

Auger Aliassime affronterà in semifinale il campione in carica John Isner, numero 9 del mondo. L’americano ha 15 anni in più rispetto al canadese.

La partita punto per punto