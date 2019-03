Masters 1000 e WTA di Miami: Il programma di Mercoledì 27 Marzo

Stadium – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [18] Qiang Wang vs [2] Simona Halep

2. [22] Roberto Bautista Agut vs [7] John Isner (non prima ore: 20:00)

3. [5] Karolina Pliskova vs Marketa Vondrousova (non prima ore: 00:00)

4. [Q] Felix Auger-Aliassime vs [11] Borna Coric (non prima ore: 02:00)

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [5] Oliver Marach / Mate Pavic

2. Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin vs Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos

3. [3] Bob Bryan / Mike Bryan vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov

4. John Isner / Sam Querrey vs Wesley Koolhof / Stefanos Tsitsipas

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs Monica Niculescu / Abigail Spears

2. [WC] Victoria Azarenka / Ashleigh Barty vs Darija Jurak / Raluca Olaru (non prima ore: 19:00)

3. Elise Mertens / Aryna Sabalenka vs [5] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu