David Ferrer felice del torneo giocato a Miami. -2 prima del ritiro

David Ferrer è stato eliminato questa notte al terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami.

Il tennista spagnolo si è arreso all’americano Frances Tiafoe, giocando un buon match nel terz’ultimo torneo della carriera.

Alla fine, Ferrer era orgoglioso della sua partita. “Il mio obiettivo era essere competitivo e giocare al meglio. Volevo giocare un buon tennis ed è quello che ho fatto, quindi sono felice di questo”.

“Questo per me è un regalo. Volevo giocare a Miami, perchè così il pubblico avrebbe avuto un buon ricordo di me e sono stato felice di essere uscito dal campo tra gli applausi “, ha detto ai giornalisti.

Ferrer, prima del ritiro, giocherà altri due tornei: L’ATP 500 a Barcellona ed il Masters 1000 di Madrid.