Challenger Monterrey, Sophia Antipolis e Alicante: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (01-07 Aprile 2019)

MONTERREY , Mexico (H) / 125 ($)

SOPHIA ANTIPOLIS , France (CL) / 90 (€)

ALICANTE , Spain (CL) / 80 (€)

Monterrey, Mexico Challenger Tour 125

Date: 4/1/2019 Original Cut Off: 312 Ranking Date: 3/11/2019

78 Lopez, Feliciano (ESP)

82 Tomic, Bernard (AUS)

84 Sandgren, Tennys (USA)

90 Klahn, Bradley (USA)

94 Ruud, Casper (NOR)

105 Lorenzi, Paolo

108 Granollers, Marcel (ESP)

125 Bolt, Alex (AUS)

127 Polansky, Peter (CAN)

128 Fratangelo, Bjorn (USA)

134 Bublik, Alexander (KAZ)

154 Eubanks, Christopher (USA)

160 Krueger, Mitchell (USA)

173 Koepfer, Dominik (GER)

175 Quiroz, Roberto (ECU)

178 Ward, James (GBR)

179 Ofner, Sebastian (AUT)

187 Krstin, Pedja (SRB)

190 King, Darian (BAR)

204 Arevalo, Marcelo (ESA)

206 Young, Donald (USA)

217 Giron, Marcos (USA)

219 Smith, John-Patrick (AUS)

226 Galan, Daniel Elahi (COL)

234 Giraldo, Santiago (COL)

243 Aragone, JC (USA)

249 Cid Subervi, Roberto (DOM)

258 Harrison, Christian (USA)

267 Escobedo, Ernesto (USA)

282 Uchida, Kaichi (JPN)

283 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

289 Melzer, Gerald (AUT)

293 Diez, Steven (CAN)

296 King, Evan (USA)

297 Altamirano, Collin (USA)

301 Harris, Andrew (AUS)

304 Pavic, Ante (CRO)

304 Przysiezny, Michal (POL) PR

305 Setkic, Aldin (BIH)

306 Cuevas, Martin (URU)

312 Gomez, Emilio (ECU)

Monterrey Q, Mexico Challenger Tour 125

Date: 4/1/2019 Original Cut Off: 314 Ranking Date: 3/11/2019

313 Fanselow, Sebastian (GER)

314 Olivo, Renzo (ARG)

Sophia Antipolis, France Challenger Tour 90

Date: 4/1/2019 Original Cut Off: 272 (ATP) / 9 (ITF) Ranking Date: 3/11/2019

68 Haase, Robin (NED)

69 Paire, Benoit (FRA)

91 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

107 Sonego, Lorenzo

112 Trungelliti, Marco (ARG)

113 Krajinovic, Filip (SRB)

116 Kovalik, Jozef (SVK)

121 Barrere, Gregoire (FRA)

131 Popyrin, Alexei (AUS)

150 Vanni, Luca

151 Bolelli, Simone

158 Hanfmann, Yannick (GER)

159 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

163 Lestienne, Constant (FRA)

164 Baldi, Filippo

169 Giannessi, Alessandro

180 Molleker, Rudolf (GER)

185 Mager, Gianluca

196 Coppejans, Kimmer (BEL)

208 Donati, Matteo

212 Marcora, Roberto

215 Kolar, Zdenek (CZE)

216 Safwat, Mohamed (EGY)

222 Brown, Dustin (GER)

227 de Bakker, Thiemo (NED)

238 Hemery, Calvin (FRA)

239 Bourgue, Mathias (FRA)

240 Troicki, Viktor (SRB)

242 Couacaud, Enzo (FRA)

245 Ignatik, Uladzimir (BLR)

253 Serdarusic, Nino (CRO)

263 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

264 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

265 Miedler, Lucas (AUT)

268 Viola, Matteo

271 Griekspoor, Scott (NED)

272 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

1 Roca Batalla, Oriol (ESP) ITF

2 Heller, Peter (GER) ITF

6 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF

9 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

Sophia Antipolis Q, France Challenger Tour 90

11 Souza, Joao (BRA)

12 Yevseyev, Denis (KAZ)

13 Mansouri, Skander (TUN)

Alicante, Spain Challenger Tour 80

Date: 4/1/2019 Original Cut Off: 261 (ATP) / 10 (ITF) Ranking Date: 3/11/2019

93 Andujar, Pablo (ESP)

98 Vesely, Jiri (CZE)

99 Marterer, Maximilian (GER)

103 Sousa, Pedro (POR)

109 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

111 Carballes Baena, Roberto (ESP)

117 Ymer, Elias (SWE)

120 Monteiro, Thiago (BRA)

137 Moutet, Corentin (FRA)

140 Rosol, Lukas (CZE)

142 Bagnis, Facundo (ARG)

146 Berlocq, Carlos (ARG)

152 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

162 Martinez, Pedro (ESP)

168 Caruso, Salvatoren

177 Arnaboldi, Andrea

181 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

183 De Greef, Arthur (BEL)

184 Milojevic, Nikola (SRB)

189 Giustino, Lorenzo

191 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

194 Rodionov, Jurij (AUT)

195 Arguello, Facundo (ARG)

202 Vatutin, Alexey (RUS)

207 Robredo, Tommy (ESP)

209 Griekspoor, Tallon (NED)

214 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

221 Pavlasek, Adam (CZE)

223 Gaio, Federico

228 Moroni, Gian Marco

232 Bellucci, Thomaz (BRA)

235 Domingues, Joao (POR)

237 Cachin, Pedro (ARG)

241 Krawietz, Kevin (GER)

248 Kuhn, Nicola (ESP)

252 Lopez Perez, Enrique (ESP)

261 Vilella Martinez, Mario (ESP)

3 Perez Sanz, David (ESP) ITF

4 Brancaccio, Raul ITF

7 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

10 Bonadio, Riccardo ITF

Alicante Q, Spain Challenger Tour 80

11 Souza, Joao (BRA)

12 Yevseyev, Denis (KAZ)

13 Mansouri, Skander (TUN)