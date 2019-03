Da Miami: Avanza Roger Federer che approda agli ottavi di finale (VIDEO)

Dopo il complicatissimo ma vincente debutto contro il moldavo Radu Albot (ATP 46), Roger Federer ha mostrato qualche passo avanti nel terzo turno del Masters 1000 di Miami, dove ha sconfitto per 7-5 6-3 il serbo Filip Krajinovic , giustiziere di Stan Wawrinka sabato.

In un set d’apertura equilibratissimo, Roger ha perso per primo il servizio nel terzo game, prima di recuperarlo in quello seguente e mostrarsi sempre più solido con il passare dei minuti. Una volta prese le misure dell’avversario ha poi fatto valere la sua legge, conquistando in scioltezza la seconda frazione e regalando pure qualche colpo dei suoi.