Roger Federer non conferma il passaggio di A. Zverev nel Team 8: “Sono un giocatore di tennis e parlo da tennista. Non sono un imprenditore”

In guerra giudiziaria con il suo ex manager, Alexander Zverev sta per firmare un contratto con il Team 8, società creata da Roger Federer, insieme al suo agente Tony Godsick, che gestisce le carriere anche di altri top player come Juan Martín Del Potro.

Federer è il giocatore più aperto e disponibile alle conferenze stampa, ma lo svizzero in questo caso si è rifiutato di parlare di questo argomento con i giornalisti. “Non farò commenti, mi dispiace. Sono un giocatore di tennis e parlo da tennista. Non sono un imprenditore. Pensi che io sia, ma non lo sono. Sono un giocatore di tennis. “.