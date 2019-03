Felix Auger Aliassime primo giocatore del 2000 a centrare gli ottavi in un torneo Masters 1000

Felix Auger Aliassime, a soli 18 anni, si è assicurato un posto per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Miami per la prima volta in carriera.

Il canadese, nato l’8 agosto 2000, è il primo giocatore del 2000 a raggiungere questo traguardo in un torneo di questa categoria. E sarà anche il primo tennista del 2000 a debuttare tra i primi 50 del mondo.

In un incontro tra due giovani con il grande potenziale, Auger Aliassime è stato più forte del ventiduenne Hubert Hurkacz vincendo l’incontro 7-6 (5) 6-4 davanti ad un tennista capace dei quarti di finale ad Indian Wells e battere Dominic Thiem nel secondo turno di questo torneo.

Auger Aliassime, che è stato in precedenza il primo ragazzo nato nel 2000 a entrare in top 100, affronterà agli ottavi il georgiano Nikoloz Basilashvili.