Francesco Passaro sfiora il primo titolo nel circuito ITF Senior in doppio

L’alfiere dello Junior Tennis Perugia nel doppio insieme al lombardo Bocchi, cede solo in finale al torneo di Murcia (15 mila dollari), conquistando comunque le prime vittorie internazionali ‘tra i grandi’

Un’ottima settimana in quel di Murcia per Francesco Passaro, tennista perugino classe 2001 in forza allo Junior Tennis Perugia, capace di sfiorare la prima vittoria nel circuito senior ITF. Nel tabellone di doppio ‘Internacionale Tenis Club de Campo Murcia’, 15mila dollari di montepremi, Passaro ha infatti sfiorato la vittoria insieme al lombardo Lorenzo Bocchi (nr. 849 Atp), fermandosi soltanto in finale al cospetto dei beniamini di casa, terza coppia del seeding, Eduard Esteve Lobato (nr. 636 Atp) e Alvaro Lopez San Martin (nr. 593 Atp), vittoriosi con un doppio 64. Un pizzico di rammarico per la coppia azzurra, che nel secondo set era in vantaggio 4-1 prima di subire la rimonta iberica frutto anche della maggiore esperienza. Resta comunque la giusta soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto, con tanto di prime vittorie ‘tra i grandi’ per Francesco Passaro, classe 2001, adesso nuovamente concentrato sui tornei junior che precedono il grande appuntamento del Roland Garros. Passaro e Bocchi nel loro cammino hanno superato nell’ordine gli spagnoli Sanchez-Herrera (62 61), quindi l’altra coppia di casa Cosaco-Lopez, quarta testa di serie (75 61) ed in semifinale il tandem russo-kazako Bondarevskyi-Skatov (76 62). Nel tabellone di singolare, complice un sorteggio non proprio benevolo, Passaro ha dovuto alzare bandiera bianca (64 63) al cospetto della prima testa di serie, il francese Calvin Hemery attuale nr.238 Atp ed un anno fa nr. 116 al mondo. La prossima settimana l’allievo del Maestro Roberto Tarpani, sarà protagonista al prestigioso torneo junior Grado 1 di Villena, sempre in Spagna, al Trofeo Juan Carlos Ferrero, che si disputa proprio sui campo dell’Accademia dell’ex nr. 1 al mondo.