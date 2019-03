Challenger Marbella: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

(1) Paire, Benoit vs Bye

Cachin, Pedro vs de Bakker, Thiemo

Qualifier vs (ITF) Roca Batalla, Oriol

Bye vs (16) Coppejans, Kimmer

(12) Giannessi, Alessandro vs Bye

(ITF) Heller, Peter vs Couacaud, Enzo

(ITF) Brancaccio, Raul vs (WC) Gomez-Herrera, Carlos

Bye vs (7) Menendez-Maceiras, Adrian

(3) Vesely, Jiri vs Bye

Moroni, Gian Marco vs (WC) Djokovic, Marko

Gimeno-Traver, Daniel vs Krawietz, Kevin

Bye vs (13) Arnaboldi, Andrea

(10) Martinez, Pedro vs Bye

Pavlasek, Adam vs Zapata Miralles, Bernabe

Lopez Perez, Enrique vs Marcora, Roberto

Bye vs (5) Garcia-Lopez, Guillermo

(6) Monteiro, Thiago vs Bye

Rodionov, Jurij vs Donati, Matteo

Hemery , Calvin vs (ITF) Perez Sanz, David

Bye vs (9) Bolelli, Simone

(15) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Robredo, Tommy vs Gaio, Federico

(WC) Taberner, Carlos vs (Alt) Hernandez-Fernandez, Jose

Bye vs (4) Sousa, Pedro

(8) Bagnis, Facundo vs Bye

Domingues, Joao vs Mager, Gianluca

Kolar, Zdenek vs (WC) Barranco Cosano, Javier

Bye vs (11) Baldi, Filippo

(14) Molleker, Rudolf vs Bye

Qualifier vs Vilella Martinez, Mario

Gutierrez-Ferrol, Sergio vs (WC) Melzer, Jurgen

Bye vs (2) Andujar, Pablo