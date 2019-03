Da Miami: Roger Federer perde un set da Radu Albot

Intensa, combattuta, in equilibrio per due ore: la sfida d’esordio al torneo di Miami non è stata certo una passeggiata per Roger Federer (Atp 5). Esentato dal primo turno, Roger ha faticato per piegare la resistenza del generoso Radu Albot, sconfitto in rimonta 4-6, 7-5, 6-3 in 2h09′.

Persa la prima frazione dove ha subito un break d’entrata, Federer ha cercato di alzare il suo livello nella seconda, ma il 29enne moldavo (Atp 46) ha risposto colpo su colpo. L’episodio decisivo nel 12esimo game, dove King Roger, con freddezza, ha infine piazzato il break decisivo che gli ha consegnato il secondo set.

Grande equilibrio anche nel terzo, dove Roger ha dovuto cancellare una palla break nel settimo gioco. Scampato il pericolo il basilese ha piazzato la zampata decisiva, strappando il servizio al rivale nell’ottavo game. Volato sul 5-3Federer non ha tremato e, al servizio, ha chiuso i conti al primo match point.

Nei 1/16 di finale niente derby elvetico, ma il duello con Filip Krajinovic (Atp 103), che nel turno precedente ha superato in tre set Stan Wawrinka.