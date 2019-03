Da Miami: Continua la crisi di Naomi Osaka. Forfait di Serena Williams

Naomi Osaka (WTA 1) è ufficialmente in crisi. Dopo essere stata battuta da Belinda Bencic (20) negli ottavi di Indian Wells, la giapponese è stata estromessa anche a Miami con largo anticipo: nel terzo turno la regina degli ultimi Australian Open è stata superata in tre set dalla giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh (27) con il risultato di 4-6 7-6 (7/4) 6-3.

Serena Williams (WTA 10) non scenderà in campo per affrontare la cinese Qiang Wang (18) nei sedicesimi di finale di Miami. A causa di un problema al ginocchio sinistro la ex numero uno del mondo è stata costretta a dichiarare forfait.