Masters 1000 e WTA Miami: LIVE i risultati del Day 4. Rublev elimina Cilic

Combined Miami – 2°-3° Turno

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [30] Stan Wawrinka vs Filip Krajinovic



ATP Miami Stan Wawrinka [30] Stan Wawrinka [30] 7 2 6 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 5 6 7 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 7-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. [1] Naomi Osaka vs [27] Su-Wei Hsieh



WTA Miami Naomi Osaka [1] Naomi Osaka [1] 6 6 3 Su-Wei Hsieh [27] Su-Wei Hsieh [27] 4 7 6 Vincitore: S. HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Osaka 0-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Hsieh 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 N. Osaka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Osaka 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 S. Hsieh 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 N. Osaka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [Q] Radu Albot vs [4] Roger Federer (non prima ore: 21:00)



ATP Miami Radu Albot Radu Albot 6 5 3 Roger Federer [4] Roger Federer [4] 4 7 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 3-4 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Federer 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Albot 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Federer 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Albot 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Federer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-0 → 2-1 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Federer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [WC] David Ferrer vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 01:00)



ATP Miami David Ferrer • David Ferrer 15 2 7 1 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 15 6 5 2 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Ferrer 15-0 15-15 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 4-5 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Ferrer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 D. Ferrer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 D. Ferrer 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

5. Bianca Andreescu vs [Q] Karolina Muchova OR [8] Angelique Kerber (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00)

1. [3] Petra Kvitova vs [26] Donna Vekic



WTA Miami Petra Kvitova [3] Petra Kvitova [3] 6 3 6 Donna Vekic [26] Donna Vekic [26] 4 6 4 Vincitore: P. KVITOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Kvitova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Kvitova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Kvitova 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Kvitova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [24] Grigor Dimitrov vs Feliciano Lopez



ATP Miami Grigor Dimitrov [24] Grigor Dimitrov [24] 6 6 Feliciano Lopez Feliciano Lopez 1 3 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [Q] Monica Niculescu vs [13] Caroline Wozniacki



WTA Miami Monica Niculescu Monica Niculescu 4 6 Caroline Wozniacki [13] Caroline Wozniacki [13] 6 7 Vincitore: C. WOZNIACKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-2 → 1-2 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [8] Stefanos Tsitsipas vs [LL] Mackenzie McDonald



ATP Miami Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 7 6 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 1 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. McDonald 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 40-15 2-4 → 3-4 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Ajla Tomljanovic vs [21] Anett Kontaveit (non prima ore: 00:00)



WTA Miami Ajla Tomljanovic • Ajla Tomljanovic 15 6 6 1 Anett Kontaveit [21] Anett Kontaveit [21] 40 7 2 1 2 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 A. Kontaveit 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 4-4 → 5-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Denis Shapovalov vs [LL] Daniel Evans



ATP Miami Denis Shapovalov [20] Denis Shapovalov [20] 4 6 6 Daniel Evans Daniel Evans 6 1 3 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Evans 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [6] Kevin Anderson vs Jaume Munar



ATP Miami Kevin Anderson [6] Kevin Anderson [6] 6 3 6 Jaume Munar Jaume Munar 4 6 3 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Anderson 15-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 5-4 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Anderson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [Q] Andrey Rublev vs [9] Marin Cilic



ATP Miami Andrey Rublev Andrey Rublev 6 6 Marin Cilic [9] Marin Cilic [9] 4 4 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 M. Cilic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Cilic 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. Viktoria Kuzmova vs [7] Kiki Bertens



WTA Miami Viktoria Kuzmova Viktoria Kuzmova 6 0 1 Kiki Bertens [7] Kiki Bertens [7] 3 6 6 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 K. Bertens 15-0 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 K. Bertens 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Bertens 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 0-4 → 0-5 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 K. Bertens 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Bertens 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Bertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 V. Kuzmova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

5. [28] Frances Tiafoe vs [WC] Miomir Kecmanovic



ATP Miami Frances Tiafoe [28] Frances Tiafoe [28] 7 7 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 Vincitore: F. TIAFOE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* ace 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 F. Tiafoe 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

6. [3] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Kaitlyn Christian / Asia Muhammad



WTA Miami Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [3] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [3] 7 7 Kaitlyn Christian / Asia Muhammad Kaitlyn Christian / Asia Muhammad 5 5 Vincitori: HSIEH / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 K. Christian / Muhammad 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Christian / Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 4-3 → 4-4 K. Christian / Muhammad 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 K. Christian / Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Christian / Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 K. Christian / Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Christian / Muhammad 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 K. Christian / Muhammad 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Hsieh / Strycova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 K. Christian / Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Christian / Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Christian / Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Christian / Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [19] Caroline Garcia vs [15] Julia Goerges



WTA Miami Caroline Garcia [19] Caroline Garcia [19] 6 7 Julia Goerges [15] Julia Goerges [15] 0 5 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Goerges 15-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 4-4 → 5-4 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 J. Goerges 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Goerges 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 5-0 → 6-0 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 J. Goerges 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-0 → 4-0 C. Garcia 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Jordan Thompson vs [10] Karen Khachanov



ATP Miami Jordan Thompson Jordan Thompson 6 6 Karen Khachanov [10] Karen Khachanov [10] 2 3 Vincitore: J. THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 K. Khachanov 0-15 0-30 df 0-40 df 4-3 → 5-3 J. Thompson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [12] Ashleigh Barty vs Samantha Stosur



WTA Miami Ashleigh Barty [12] Ashleigh Barty [12] 6 6 Samantha Stosur Samantha Stosur 0 3 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 S. Stosur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 S. Stosur 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 A. Barty 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Barty 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Stosur 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-0 → 6-0 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Barty 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 S. Stosur 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [Q] Reilly Opelka vs [21] Diego Schwartzman (non prima ore: 21:00)



ATP Miami Reilly Opelka Reilly Opelka 6 3 6 Diego Schwartzman [21] Diego Schwartzman [21] 4 6 4 Vincitore: R. OPELKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Opelka 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [3] Bob Bryan / Mike Bryan vs Marton Fucsovics / Roman Jebavy



ATP Miami Bob Bryan / Mike Bryan [3] Bob Bryan / Mike Bryan [3] 6 6 Marton Fucsovics / Roman Jebavy Marton Fucsovics / Roman Jebavy 1 4 Vincitori: BRYAN / BRYAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Fucsovics / Jebavy 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Fucsovics / Jebavy 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Fucsovics / Jebavy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Fucsovics / Jebavy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Fucsovics / Jebavy 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Bryan / Bryan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Fucsovics / Jebavy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Fucsovics / Jebavy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Fucsovics / Jebavy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Joao Sousa vs [31] Steve Johnson



ATP Miami Joao Sousa Joao Sousa 7 6 Steve Johnson [31] Steve Johnson [31] 6 4 Vincitore: J. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Johnson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Johnson 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 J. Sousa 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 ace 6-6 → 7-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Johnson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sousa 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Johnson 15-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 2-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [13] Daniil Medvedev vs Adrian Mannarino



ATP Miami Daniil Medvedev [13] Daniil Medvedev [13] 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 2 1 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Mannarino 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Mannarino 0-15 df 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Julia Goerges / Simona Halep vs [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic



WTA Miami Julia Goerges / Simona Halep Julia Goerges / Simona Halep 4 6 10 Timea Babos / Kristina Mladenovic [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic [2] 6 1 6 Vincitori: GOERGES / HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 T. Babos / Mladenovic 1-0 T. Babos / Mladenovic 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 4-7 df 4-8 4-9 df 5-9 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Goerges / Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 5-1 → 6-1 T. Babos / Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 J. Goerges / Halep 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 J. Goerges / Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 J. Goerges / Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Babos / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Goerges / Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 T. Babos / Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Goerges / Halep 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Babos / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Goerges / Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Babos / Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Goerges / Halep 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Babos / Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Goerges / Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

4. [8] Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs Irina-Camelia Begu / Mihaela Buzarnescu



WTA Miami Hao-Ching Chan / Latisha Chan [8] Hao-Ching Chan / Latisha Chan [8] 3 7 10 Irina-Camelia Begu / Mihaela Buzarnescu Irina-Camelia Begu / Mihaela Buzarnescu 6 5 8 Vincitori: CHAN / CHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 H. Chan / Chan 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Chan / Chan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 I. Begu / Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 6-5 H. Chan / Chan 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 I. Begu / Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 H. Chan / Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 I. Begu / Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 H. Chan / Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 I. Begu / Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 H. Chan / Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 I. Begu / Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 H. Chan / Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Begu / Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Chan / Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-5 → 3-6 I. Begu / Buzarnescu 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 H. Chan / Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 I. Begu / Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Chan / Chan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 I. Begu / Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Chan / Chan 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 I. Begu / Buzarnescu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Chan / Chan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [WC] Victoria Azarenka / Ashleigh Barty



WTA Miami Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] 3 7 7 Victoria Azarenka / Ashleigh Barty Victoria Azarenka / Ashleigh Barty 6 6 10 Vincitori: AZARENKA / BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 V. Azarenka / Barty 0-1 V. Azarenka / Barty 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 V. Azarenka / Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 V. Azarenka / Barty 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 V. Azarenka / Barty 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 V. Azarenka / Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Azarenka / Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 V. Azarenka / Barty 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Azarenka / Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 V. Azarenka / Barty 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 V. Azarenka / Barty 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Azarenka / Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 V. Azarenka / Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Leonardo Mayer vs [26] Guido Pella



ATP Miami Leonardo Mayer Leonardo Mayer 6 6 Guido Pella [26] Guido Pella [26] 2 4 Vincitore: L. MAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Pella 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Mayer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 G. Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Mayer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Pella 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Pablo Andujar vs [18] David Goffin



ATP Miami Pablo Andujar Pablo Andujar 4 1 David Goffin [18] David Goffin [18] 6 6 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Goffin 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 D. Goffin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Andujar 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

3. [8] Henri Kontinen / John Peers vs Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Miami Henri Kontinen / John Peers [8] Henri Kontinen / John Peers [8] 7 5 9 Rajeev Ram / Joe Salisbury Rajeev Ram / Joe Salisbury 6 7 11 Vincitori: RAM / SALISBURY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 R. Ram / Salisbury 0-1 R. Ram / Salisbury 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-6 → 5-7 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Ram / Salisbury 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Kontinen / Peers 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 ace 5-0* ace 5-1* ace 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-4 → 5-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 4-3 → 4-4 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Kontinen / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Guido Pella / Joao Sousa vs [WC] Taylor Fritz / Nick Kyrgios



ATP Miami Guido Pella / Joao Sousa Guido Pella / Joao Sousa 7 6 10 Taylor Fritz / Nick Kyrgios Taylor Fritz / Nick Kyrgios 6 7 8 Vincitori: PELLA / SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 T. Fritz / Kyrgios 1-0 G. Pella / Sousa 0-1 1-1 2-1 2-2 ace 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Fritz / Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 G. Pella / Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Fritz / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Pella / Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Fritz / Kyrgios 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Pella / Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 T. Fritz / Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Pella / Sousa 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 3-2 T. Fritz / Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 G. Pella / Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz / Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 G. Pella / Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 G. Pella / Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 T. Fritz / Kyrgios 15-0 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Pella / Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 T. Fritz / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Pella / Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Fritz / Kyrgios 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 G. Pella / Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz / Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Pella / Sousa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz / Kyrgios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 1-1 → 1-2 G. Pella / Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz / Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

5. Anna-Lena Groenefeld / Lucie Hradecka vs Monica Niculescu / Abigail Spears



WTA Miami Anna-Lena Groenefeld / Lucie Hradecka Anna-Lena Groenefeld / Lucie Hradecka 3 5 Monica Niculescu / Abigail Spears Monica Niculescu / Abigail Spears 6 7 Vincitori: NICULESCU / SPEARS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Niculescu / Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 A. Groenefeld / Hradecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-5 → 5-6 M. Niculescu / Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Groenefeld / Hradecka 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. Niculescu / Spears 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 4-4 A. Groenefeld / Hradecka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 3-3 → 3-4 M. Niculescu / Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Groenefeld / Hradecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Niculescu / Spears 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Groenefeld / Hradecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Niculescu / Spears 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. Groenefeld / Hradecka 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Niculescu / Spears 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 A. Groenefeld / Hradecka 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 M. Niculescu / Spears 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Groenefeld / Hradecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 M. Niculescu / Spears 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Groenefeld / Hradecka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 M. Niculescu / Spears 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Groenefeld / Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Niculescu / Spears 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Miami Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 7 3 10 Oliver Marach / Mate Pavic [5] Oliver Marach / Mate Pavic [5] 6 6 12 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 O. Marach / Pavic 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 df 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 df 10-9 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 df 40-15 40-30 df ace 3-5 → 4-5 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 J. Rojer / Tecau 30-0 40-0 2-4 → 3-4 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

1. Jean-Julien Rojer/ Horia Tecauvs [5] Oliver Marach/ Mate Pavic

2. [14] Marco Cecchinato vs Damir Dzumhur



ATP Miami Marco Cecchinato [14] Marco Cecchinato [14] 0 0 Damir Dzumhur • Damir Dzumhur 0 0 Vincitore: M. CECCHINATO per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Dzumhur 0-0

3. Robin Haase / Dominic Inglot vs [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



ATP Miami Robin Haase / Dominic Inglot Robin Haase / Dominic Inglot 1 6 4 Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [4] 6 3 10 Vincitori: CABAL / FARAH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 R. Haase / Inglot 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 ace 4-6 4-7 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Haase / Inglot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 R. Haase / Inglot 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Haase / Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 R. Haase / Inglot 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 R. Haase / Inglot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Haase / Inglot 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-5 → 1-5 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-4 → 0-5 R. Haase / Inglot 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Haase / Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

4. Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova vs Veronika Kudermetova / Demi Schuurs



WTA Miami Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova 2 3 Veronika Kudermetova / Demi Schuurs Veronika Kudermetova / Demi Schuurs 6 6 Vincitori: KUDERMETOVA / SCHUURS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Kudermetova / Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 V. Kudermetova / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 2-3 → 2-4 V. Kudermetova / Schuurs 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 V. Kudermetova / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-1 → 1-1 V. Kudermetova / Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 V. Kudermetova / Schuurs 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 V. Kudermetova / Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 V. Kudermetova / Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Kudermetova / Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Marco Cecchinato / Andres Molteni



ATP Miami Lukasz Kubot / Marcelo Melo [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [1] 6 6 Marco Cecchinato / Andres Molteni Marco Cecchinato / Andres Molteni 2 2 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Cecchinato / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Cecchinato / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-0 → 4-0 M. Cecchinato / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Cecchinato / Molteni 15-15 30-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 M. Cecchinato / Molteni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Cecchinato / Molteni 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 M. Cecchinato / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Cecchinato / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok vs [WC] Amanda Anisimova / Alison Riske



WTA Miami Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok 6 2 10 Amanda Anisimova / Alison Riske Amanda Anisimova / Alison Riske 3 6 4 Vincitori: KICHENOK / KICHENOK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 A. Anisimova / Riske 1-0 A. Anisimova / Riske 0-1 0-2 df 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 ace 3-7 3-8 3-9 4-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Anisimova / Riske 15-0 30-0 40-15 2-5 → 2-6 L. Kichenok / Kichenok 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 A. Anisimova / Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Kichenok / Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Anisimova / Riske 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Kichenok / Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Anisimova / Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-0 → 1-1 L. Kichenok / Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Anisimova / Riske 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 L. Kichenok / Kichenok 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 A. Anisimova / Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Kichenok / Kichenok 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 A. Anisimova / Riske 0-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 L. Kichenok / Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 A. Anisimova / Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Kichenok / Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-0 → 2-0 A. Anisimova / Riske 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

2. Jeremy Chardy / Gilles Simon vs Nicolas Jarry / Franko Skugor



ATP Miami Jeremy Chardy / Gilles Simon Jeremy Chardy / Gilles Simon 4 6 6 Nicolas Jarry / Franko Skugor Nicolas Jarry / Franko Skugor 6 1 10 Vincitori: JARRY / SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 N. Jarry / Skugor 0-1 N. Jarry / Skugor 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Chardy / Simon 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 N. Jarry / Skugor 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 J. Chardy / Simon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-0 → 5-0 N. Jarry / Skugor 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 J. Chardy / Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 N. Jarry / Skugor 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Chardy / Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Jarry / Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Chardy / Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 N. Jarry / Skugor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Chardy / Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Jarry / Skugor 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Chardy / Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Jarry / Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Chardy / Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 N. Jarry / Skugor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Chardy / Simon 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Dalila Jakupovic / Irina Khromacheva vs [5] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



WTA Miami Dalila Jakupovic / Irina Khromacheva Dalila Jakupovic / Irina Khromacheva 2 3 Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [5] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [5] 6 6 Vincitori: DABROWSKI / XU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 D. Jakupovic / Khromacheva 30-0 40-0 2-5 → 3-5 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 D. Jakupovic / Khromacheva 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 D. Jakupovic / Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Jakupovic / Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Jakupovic / Khromacheva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Jakupovic / Khromacheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Jakupovic / Khromacheva 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 1-3 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Jakupovic / Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Austin Krajicek / Artem Sitak



ATP Miami Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 7 2 10 Austin Krajicek / Artem Sitak Austin Krajicek / Artem Sitak 5 6 6 Vincitori: BOPANNA / SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 A. Krajicek / Sitak 1-0 R. Bopanna / Shapovalov 1-0 ace 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 ace 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Krajicek / Sitak 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-15 30-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 A. Krajicek / Sitak 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Sitak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Krajicek / Sitak 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Krajicek / Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 A. Krajicek / Sitak 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Krajicek / Sitak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Krajicek / Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 0-2 → 1-2 A. Krajicek / Sitak 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

5. Alicja Rosolska / Zhaoxuan Yang vs Kirsten Flipkens / Johanna Larsson