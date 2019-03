Ancora problemi per Gael Monfils

Gael Monfils, recentemente in gran forma, sembra nuovamente avere dei problemi fisici.

Il 32enne tennista francese, che ha rinunciato la scorsa settimana al suo incontro dei quarti di Indian Wells contro Dominic Thiem, è stato costretto a rinunciare anche al torneo di Miami pochi minuti prima del suo incontro di secondo turno contro l’olandese Robin Haase.

Haase ha finito per affrontare il lucky loser sudafricano Lloyd Harris e ha vinto in tre set per 3-6, 6-3 e 6-4, passando così al terzo turno.