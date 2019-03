Challenger Zhangjiagang: LIVE i risultati del Secondo Turno. In campo Stefano Napolitano

Challenger Zhangjiagang CH | Cemento | $54.160 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Goncalo Oliveira vs [17] Uladzimir Ignatik



CH Zhangjiagang Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 0 0 Uladzimir Ignatik [17] • Uladzimir Ignatik [17] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 U. Ignatik 0-0

2. [1] Brayden Schnur vs Andrew Harris (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Blaz Rola vs [WC] Zhizhen Zhang



Il match deve ancora iniziare

4. Toshihide Matsui / Sonchat Ratiwatana vs [2] Mao-Xin Gong / Ze Zhang



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat vs [WC] Xin Gao / Fajing Sun



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yunseong Chung vs [5] Yuichi Sugita



CH Zhangjiagang Yunseong Chung Yunseong Chung 0 0 Yuichi Sugita [5] • Yuichi Sugita [5] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Sugita 0-0

2. Jose Hernandez-Fernandez vs [10] Marc Polmans (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Soonwoo Kwon vs Guilherme Clezar



Il match deve ancora iniziare

4. [ITF] Francis Casey Alcantara / Bernardo Saraiva vs Luca Margaroli / Vishnu Vardhan



Il match deve ancora iniziare

5. Ruben Gonzales / Alex Lawson vs Jose Hernandez-Fernandez / Brayden Schnur



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [13] Stefano Napolitano vs [Alt] Makoto Ochi



CH Zhangjiagang Stefano Napolitano [13] Stefano Napolitano [13] 0 0 Makoto Ochi • Makoto Ochi 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Ochi 0-0

2. [9] Go Soeda vs Max Purcell (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [15] Mathias Bourgue vs Sasi Kumar Mukund



Il match deve ancora iniziare

4. Hiroki Moriya / Tsung-Hua Yang vs [3] Max Purcell / Luke Saville



Il match deve ancora iniziare