Masters 1000 e WTA Miami: Il programma di Mercoledì 20 Marzo

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Victoria Azarenka vs Dominika Cibulkova

2. [PR] Janko Tipsarevic vs Bradley Klahn

3. Bernard Tomic vs Tomas Berdych

4. Irina-Camelia Begu vs Bianca Andreescu (non prima ore: 00:30)

5. Maximilian Marterer vs Taylor Fritz

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Peter Gojowczyk vs Federico Delbonis

2. Andrea Petkovic vs Amanda Anisimova (non prima ore: 19:00)

3. Evgeniya Rodina vs Samantha Stosur

4. [WC] Xiyu Wang vs Monica Puig

5. Jeremy Chardy vs Nicolas Jarry (non prima ore: 00:00)

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Felix Auger-Aliassime vs [17] Paolo Lorenzi

2. [7] Pablo Cuevas vs [22/WC] Jo-Wilfried Tsonga

3. Roberto Carballes Baena vs Denis Kudla

4. Matteo Berrettini vs Hubert Hurkacz

5. [WC] Nicola Kuhn vs Mischa Zverev

6. Shuai Zhang vs Petra Martic

Butch Buchholz – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] Polona Hercog vs Laura Siegemund

2. [WC] Olga Danilovic vs Maria Sakkari (non prima ore: 16:00)

3. [WC] Natalia Vikhlyantseva vs Magdalena Rybarikova

4. Thomas Fabbiano vs Ilya Ivashka

5. Viktoria Kuzmova vs Daria Gavrilova

6. Marius Copil vs Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 00:00)

Court 6 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3/WC] Reilly Opelka vs [19] Marcel Granollers

2. Marie Bouzkova vs Karolina Muchova

3. Yulia Putintseva vs Kirsten Flipkens

4. Ekaterina Alexandrova vs Dayana Yastremska

5. Ajla Tomljanovic vs Anna-Lena Friedsam

6. Anna Karolina Schmiedlova vs Tatjana Maria

Court 8 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Kaia Kanepi vs [23] Timea Babos

2. Lukas Lacko vs [14] Denis Istomin

3. Sara Sorribes Tormo vs Aleksandra Krunic

4. Mikhail Kukushkin vs Guido Andreozzi

5. Vera Lapko vs Alizé Cornet

6. Ons Jabeur vs Alison Van Uytvanck

Court 9 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Mackenzie McDonald vs [18] Lorenzo Sonego

2. [4] Viktorija Golubic vs [18] Mona Barthel

3. [9] Lloyd Harris vs [23] Thiago Monteiro

4. Marketa Vondrousova vs Barbora Strycova

Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Noah Rubin vs [WC] Mikael Ymer

2. [1] Radu Albot vs Mitchell Krueger

3. Saisai Zheng vs Katerina Siniakova

4. Pauline Parmentier vs Margarita Gasparyan

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sachia Vickery vs Iga Swiatek

2. [11] Kristyna Pliskova vs Yanina Wickmayer

3. Alexander Bublik vs [13] Daniel Evans

Court 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Monica Niculescu vs Kateryna Kozlova

2. Nao Hibino vs [13] Magda Linette

3. [10] Casper Ruud vs [24] Evgeny Donskoy

Court 5 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Taylor Townsend vs [WC] Beatriz Haddad Maia

2. Misaki Doi vs [20] Mandy Minella

3. Bjorn Fratangelo vs [15] Andrey Rublev

Court 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Arantxa Rus vs [14] Jessica Pegula

2. [3] Dalila Jakupovic vs [17] Madison Brengle

3. [12] Prajnesh Gunneswaran vs [WC] Jay Clarke