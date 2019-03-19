Challenger Lille: LIVE i risultati del Day 2. In campo tre azzurri
Challenger Lille CH | Indoor | e46.600 – 1°-2° Turno
Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [Q] Yannick Mertens vs [WC] Evan Furness
2. Matteo Viola vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 11:00)
3. [8] Antoine Hoang vs [WC] Rayane Roumane
4. [13] Quentin Halys vs Lucas Miedler
5. Nicolas Mahut vs Alexey Vatutin (non prima ore: 17:00)
6. [1] Guillermo Garcia-Lopez vs Adam Pavlasek
7. [6] Stefano Travaglia vs Tobias Kamke
Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [Q] Aslan Karatsev vs [ITF] Roman Safiullin
2. Jan Choinski vs [11] Yannick Hanfmann (non prima ore: 11:00)
3. Sander Arends / Tristan-Samuel Weissborn vs [WC] Andre Begemann / Dustin Brown (non prima ore: 12:30)
4. Jurgen Melzer / Filip Polasek vs [WC] Niels Desein / Yannick Mertens (non prima ore: 13:30)
5. [ITF] Riccardo Bonadio vs [4] Matthias Bachinger (non prima ore: 15:00)
6. Bernabe Zapata Miralles vs [15] Sebastian Ofner
7. [WC] Johan Tatlot vs [10] Dennis Novak
TAG: Challenger Lille, Challenger Lille 2019
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