Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Lille: LIVE i risultati del Day 2. In campo tre azzurri

19/03/2019 09:18 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

FRA Challenger Lille CH | Indoor | e46.600 – 1°-2° Turno

Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [Q] Yannick Mertens BEL vs [WC] Evan Furness FRA

CH Lille
Yannick Mertens
0
0
Evan Furness
0
0
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2. Matteo Viola ITA vs Benjamin Bonzi FRA (non prima ore: 11:00)

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3. [8] Antoine Hoang FRA vs [WC] Rayane Roumane FRA

Il match deve ancora iniziare

4. [13] Quentin Halys FRA vs Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

5. Nicolas Mahut FRA vs Alexey Vatutin RUS (non prima ore: 17:00)

Il match deve ancora iniziare

6. [1] Guillermo Garcia-Lopez ESP vs Adam Pavlasek CZE

Il match deve ancora iniziare

7. [6] Stefano Travaglia ITA vs Tobias Kamke GER

Il match deve ancora iniziare


Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [Q] Aslan Karatsev RUS vs [ITF] Roman Safiullin RUS

CH Lille
Aslan Karatsev
0
0
Roman Safiullin
0
0
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2. Jan Choinski GBR vs [11] Yannick Hanfmann GER (non prima ore: 11:00)

Il match deve ancora iniziare

3. Sander Arends NED / Tristan-Samuel Weissborn AUT vs [WC] Andre Begemann GER / Dustin Brown GER (non prima ore: 12:30)

Il match deve ancora iniziare

4. Jurgen Melzer AUT / Filip Polasek SVK vs [WC] Niels Desein BEL / Yannick Mertens BEL (non prima ore: 13:30)

Il match deve ancora iniziare

5. [ITF] Riccardo Bonadio ITA vs [4] Matthias Bachinger GER (non prima ore: 15:00)

Il match deve ancora iniziare

6. Bernabe Zapata Miralles ESP vs [15] Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

7. [WC] Johan Tatlot FRA vs [10] Dennis Novak AUT

Il match deve ancora iniziare

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