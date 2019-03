Fanta Miami Open ATP 2019: Minimo 400 euro di premi!

Gli uomini viaggiano da Indian Wells verso l’altro lato degli Stati Uniti. Il secondo torneo Masters è in programma a Miami per la prossima settimana e mezzo. Un anno fa, Isner ha sorpreso tutti grazie al suo servizio. Sulla strada per il titolo, ‘Big John’ ha battuto in successione Marin Cilic, Hyeon Chung, Juan Martin Del Potro e Alexander Zverev. A Miami troviamo nuovamente un gruppo di partecipanti di primissimo livello e quindi una tale prova di forza dovrà essere ripetuta per vincere nuovamente il titolo.

Il FantaMiami Open ATP 2019 inizierà mercoledì 20 marzo 2019 alle 16:10.

Avrai a disposizione un budget di 160 milioni di euro per comprare 13 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaMiami Open ATP 2019.

Il gioco costa 5 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 400 euro in premi. Il 1° premio è di 77 euro.

Il FantaMiami Open WTA 2019 inizierà martedì 19 marzo 2019 alle 16:10.

Avrai a disposizione un budget di 165 milioni di euro per comprare 13 tenniste che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaMiami Open WTA 2019.

Il gioco costa 2,50 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 150 euro in premi. Il 1° premio è di 33 euro.

