WTA Indian Wells: Arriva una grande sorpresa. Successo di Bianca Andreescu

Bianca Andreescu, classe 2000, è la vincitrice a sorpresa del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

La canadese a soli 18 anni batte in finale Angelique Kerber con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 giocando un torneo a dir poco strepitoso battendo tra le altre anche Muguruza e Svitolina.

La Andreescu nel terzo e decisivo set sotto per 2 a 3 e break per la Kerber piazzava il controbreak nel sesto gioco e poi si portava sul 5 a 3.

Nel nono game, sul 5 a 3, dal 40-15 e dopo aver mancato tre palle match cedeva la battuta, ma nel game seguente una spenta Kerber commetteva alcuni errori perdeva ancora una volta il turno di servizio e anche la partita per 6 a 4.

