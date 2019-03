Eugenie Bouchard risponde ad una domanda se si sente più tennista o modella

Nella top 5 nel 2014, quando era da poco professionista, Eugenie Bouchard è stata negli ultimi anni più volte ricordata per le sue foto su Instagram che per le vittorie in campo.

Questo giovedì, su Instagram, la canadese ha pubblicato una foto di un servizio fotografico, e le è stato chiesto se fosse una tennista o modella e ha risposto senza timori con entrambe …..