Niente quarto di finale ad Indian Wells. Dominic Thiem chiamato da Haas per una sessione di allenamento

Dominic Thiem, numero otto nella classifica mondiale, non ha avuto bisogno di giocare per qualificarsi alle semifinali del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il venticinquenne austriaco ha ricevuto la notizia del ritiro di Gael Monfils pochi minuti prima dell’inizio dell’ incontro quando aveva cambiato direzione ed era già in viaggio verso il suo hotel quando ha ricevuto una telefonata da Tommy Haas, chiedendogli di tornare per parlare ai fan e fare una piccola sessione di allenamento sul campo centrale, in modo che chi avesse pagato il biglietto avrebbe avuto almeno un piccolo spettacolo.

E Thiem non ha esitato giocando alcuni colpi insieme al suo sparring-coach Nicolas Massu.

Gael Monfils non ha potuto giocare per un problema al tendine d’Achille sinistro.

“Il tendine Aquilles mi fa molto male e sfortunatamente non potrò competere al 100%. Mi scuso con tutti, sono molto dispiaciuto “.