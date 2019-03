Filippo Volandri parla di Fabio Fognini: “Dopo l’Australia l’ho sentito e mi ha detto che stare lontano da casa, stare lontano da suo figlio diventa più complicato”

Filippo Volandri dagli studi di Sky Sport della quinta sconfitta consecutiva di Fabio Fognini, battuto da Radu Albot nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

“È stata una partita non bella da parte di Fabio. So che Fabio si sta allenando bene, so che ha attraversato un periodo complicato dove ha trovato pochi stimoli, e questo fa si che poi quando vada in campo un po’ si blocchi.

Per me gioca troppo, la differenza la fa nei tornei grandi e quella trasferta sudamericana a febbraio è da rivedere.

Dopo l’Australia l’ho sentito e mi ha detto che stare lontano da casa, stare lontano da suo figlio diventa più complicato”.