Novak Djokovic dopo la sconfitta ad Indian Wells: “Mentirei se dicessi che sono contento della sconfitta, ancora di più in un torneo importante come questo” (VIDEO)

Si era parlato di un presunto scontro tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios al terzo turno del torneo di Indian Wells, ma è stato un altro giocatore ad eliminare il numero uno del mondo, Philipp Kohlschreiber.

Alla fine dell’incontro, il 31enne serbo ha ammesso che il tennis uscito dalle sue corde è stato inferiore alle aspettative. “E ‘stato uno di quei giorni in cui nulla va come vogliamo”, ha detto Djokovic dopo aver perso con un doppio 6-4. “Philipp è stato in grado di tirarmi fuori dalla mia zone preferita, alzare il livello di gioco e giocare molto bene tatticamente. Devo congratularmi con lui. “.

Djokovic ha ammesso di non essersi sentito a suo agio durante l’incontro, dando pieno merito al 35enne tedesco. “In nessun momento mi sono sentito a mio agio e ho giocato male. Lui è da molti anni nella elite del tennis ed oggi ha giocato davvero bene.”

“Mentirei se dicessi che sono contento della sconfitta, ancora di più in un torneo importante come questo. Mi sono allenato molto bene negli ultimi giorni, ma queste cose accadono. Devo voltare pagina e iniziare a pensare a Miami. “