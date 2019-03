Masters 1000 Miami: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Thomas Fabbiano entra nel tabellone principale

Settimana (18-31 Marzo 2019)

Masters 1000 MIAMI (H) $8,359,455 /96 Q48

Miami, USA ATP Masters 1000

Date: 3/20/2019 Original Cut Off: 79 Ranking Date: 2/4/2019

1 Djokovic, Novak (SRB)

2 Nadal, Rafael (ESP)

3 Zverev, Alexander (GER)

4 del Potro, Juan Martin (ARG)

5 Anderson, Kevin (RSA)

6 Federer, Roger (SUI)

7 Nishikori, Kei (JPN)

8 Thiem, Dominic (AUT)

9 Isner, John (USA)

10 Cilic, Marin (CRO)

11 Khachanov, Karen (RUS)

12 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

13 Coric, Borna (CRO)

14 Raonic, Milos (CAN)

15 Fognini, Fabio

16 Medvedev, Daniil (RUS)

17 Pouille, Lucas (FRA)

18 Bautista Agut, Roberto (ESP)

19 Cecchinato, Marco

20 Schwartzman, Diego (ARG)

21 Goffin, David (BEL)

22 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

23 Carreno Busta, Pablo (ESP)

24 Dimitrov, Grigor (BUL)

25 Shapovalov, Denis (CAN)

26 Verdasco, Fernando (ESP)

27 Gasquet, Richard (FRA)

28 de Minaur, Alex (AUS)

29 Edmund, Kyle (GBR)

30 Tiafoe, Frances (USA)

31 Simon, Gilles (FRA)

32 Kohlschreiber, Philipp (GER)

33 Monfils, Gael (FRA)

34 Johnson, Steve (USA)

35 Chardy, Jeremy (FRA)

36 Millman, John (AUS)

37 Seppi, Andreas

38 Klizan, Martin (SVK)

39 Sousa, Joao (POR)

40 Fritz, Taylor (USA)

41 Jarry, Nicolas (CHI)

42 Lajovic, Dusan (SRB)

43 Jaziri, Malek (TUN)

44 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

45 Ebden, Matthew (AUS)

46 Mannarino, Adrian (FRA)

47 Fucsovics, Marton (HUN)

48 Querrey, Sam (USA)

49 Mayer, Leonardo (ARG)

50 Chung, Hyeon (KOR)

51 Struff, Jan-Lennard (GER)

52 Dzumhur, Damir (BIH)

53 Berrettini, Matteo

54 Haase, Robin (NED)

55 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

56 Copil, Marius (ROU)

57 Wawrinka, Stan (SUI)

58 Paire, Benoit (FRA)

59 Pella, Guido (ARG)

60 Thompson, Jordan (AUS)

61 Gojowczyk, Peter (GER)

62 Lopez, Feliciano (ESP)

63 Kudla, Denis (USA)

64 Norrie, Cameron (GBR)

65 Bedene, Aljaz (SLO)

66 Kyrgios, Nick (AUS)

67 Zverev, Mischa (GER)

68 Nishioka, Yoshihito (JPN)

69 Daniel, Taro (JPN)

70 Andreozzi, Guido (ARG)

71 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

72 Krajinovic, Filip (SRB)

73 Hurkacz, Hubert (POL)

74 Carballes Baena, Roberto (ESP)

75 Sandgren, Tennys (USA)

76 Marterer, Maximilian (GER)

77 Delbonis, Federico (ARG)

78 Karlovic, Ivo (CRO)

79 Berdych, Tomas (CZE)

Alternates

80 Ivashka, Ilya (BLR)

81 Munar, Jaume (ESP)

82 Andujar, Pablo (ESP)

83 Gulbis, Ernests (LAT)

84 Fabbiano, Thomas

—-IN——–IN————

85 Tomic, Bernard (AUS)

86 Humbert, Ugo (FRA)

87 Klahn, Bradley (USA)

88 Djere, Laslo (SRB)

88 Tipsarevic, Janko (SRB) PR

Miami Q, USA ATP Masters 1000

Date: 3/18/2019 Original Cut Off: 140 Ranking Date: 2/25/2019

37 Djere, Laslo (SRB)

52 Albot, Radu (MDA)

59 Cuevas, Pablo (URU)

60 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

63 Humbert, Ugo (FRA)

66 Londero, Juan Ignacio (ARG)

71 McDonald, Mackenzie (USA)

78 Gulbis, Ernests (LAT)

83 Tomic, Bernard (AUS)

85 Fabbiano, Thomas

88 Tipsarevic, Janko (SRB) PR

90 Klahn, Bradley (USA)

91 Andujar, Pablo (ESP)

92 Garin, Christian (CHI)

93 Harrison, Ryan (USA)

94 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

95 Dellien, Hugo (BOL)

99 Harris, Lloyd (RSA)

100 Istomin, Denis (UZB)

102 Donskoy, Evgeny (RUS)

105 Evans, Daniel (GBR)

106 Lorenzi, Paolo

108 Ruud, Casper (NOR)

109 Kovalik, Jozef (SVK)

112 Rublev, Andrey (RUS)

113 Berankis, Ricardas (LTU)

114 Sonego, Lorenzo

115 Granollers, Marcel (ESP)

117 Ymer, Elias (SWE)

120 Monteiro, Thiago (BRA)

121 Trungelliti, Marco (ARG)

122 Laaksonen, Henri (SUI)

123 Polansky, Peter (CAN)

127 Fratangelo, Bjorn (USA)

129 Donaldson, Jared (USA)

131 Lacko, Lukas (SVK)

133 Popyrin, Alexei (AUS)

134 Bolt, Alex (AUS)

135 Jung, Jason (TPE)

137 Ramanathan, Ramkumar (IND)

138 Ito, Tatsuma (JPN)

139 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

140 Rosol, Lukas (CZE)