Challenger Shenzhen: LIVE i risultati del Day 2. In campo due azzurri

Challenger Shenzhen CH | Cemento | $81.240 – 1°-2° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Stefano Napolitano vs [WC] Yibing Wu 2T



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Brayden Schnur vs Jose Hernandez-Fernandez (non prima ore: 04:00)



3. Go Soeda vs [15] Blaz Rola



4. Maverick Banes vs [3] Oscar Otte



5. [1] Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat vs [WC] Yecong He / Fajing Sun (non prima ore: 07:30)



Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Evgenii Tiurnev vs Viktor Galovic



2. Evgeny Karlovskiy vs [ITF] Baptiste Crepatte (non prima ore: 04:00)



3. Marc Polmans vs [10] Alejandro Davidovich Fokina



4. Duckhee Lee vs [7] Yuichi Sugita



5. [9] Rudolf Molleker vs Yunseong Chung



Court 10 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Guilherme Clezar vs Max Purcell



2. Enrique Lopez Perez vs [Q] Colin Sinclair (non prima ore: 04:00)



3. [ITF] Javier Barranco Cosano vs [13] Lorenzo Giustino 2T



4. [6] Hiroki Moriya vs Mathias Bourgue



5. Zhe Li / Goncalo Oliveira vs [4] N.Sriram Balaji / Hans Hach Verdugo (non prima ore: 07:30)



