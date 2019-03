Masters 1000 e WTA Indian Wells: Il programma completo di Lunedì 11 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Marcos Giron vs [13] Milos Raonic

2. [3] Alexander Zverev vs Jan-Lennard Struff

3. Venus Williams vs [Q] Christina Mchale

4. [1] Naomi Osaka vs [25] Danielle Collins (non prima ore: 02:00)

5. [1] Novak Djokovic vs Philipp Kohlschreiber (non prima ore: 04:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Natalia Vikhlyantseva vs [8] Angelique Kerber

2. [9] Aryna Sabalenka vs [24] Lesia Tsurenko

3. [18] Gael Monfils vs Albert Ramos-Vinolas

4. [WC] Felix Auger-Aliassime vs Yoshihito Nishioka

5. Dominic Inglot / Franko Skugor vs [4] Bob Bryan / Mike Bryan (non prima ore: 02:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Anastasija Sevastova vs [21] Anett Kontaveit

2. [Q] Ysaline Bonaventure vs [5] Karolina Pliskova

3. Mona Barthel vs [15] Julia Goerges

4. [27] Gilles Simon vs [7] Dominic Thiem

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Henri Kontinen / John Peers vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau

2. Ivo Karlovic vs [Q] Prajnesh Gunneswaran

3. [30/WC] Laslo Djere vs [LL] Miomir Kecmanovic

4. [23] Belinda Bencic vs Ekaterina Alexandrova

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Alicja Rosolska / Zhaoxuan Yang

2. [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Nikola Mektic / Horacio Zeballos

3. Jennifer Brady / Alison Riske vs Kiki Bertens / Donna Vekic

4. [WC] Lucas Pouille / Stan Wawrinka vs [5] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah