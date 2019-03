ITF Junior: vittorie per Matteo Arnaldi nel J1 in Marocco e per Beatrice Ricci e Biagio Gramaticopolo in tornei J4. Quattro vittorie anche nel doppio

Settimana molto positiva per il tennis giovanile italiano con ben tre trofei in singolare e quattro in doppio portati a casa. La vittoria più prestigiosa porta la firma di Matteo Arnaldi (2001), che ha portato a casa, per la prima volta in carriera, un torneo di grado 1, disputato a Casablanca in Marocco, dove ha conquistato il trofeo superando in finale la testa di serie numero 1, il belga Onclin, numero 21 nel ranking junior. Nello stesso torneo un rappresentante italiano ha alzato il trofeo anche del doppio, è Flavio Cobolli (2002) che ha vinto il torneo giocando in coppia con lo spagnolo Martinez.

Sempre nel J1 marocchino, semifinale per Francesco Passaro (2001), terzo turno per lo stesso Flavio Cobolli (2002), primo turno per Marco Furlanetto (2001) e Marco Mania (2002), non si è qualificato Noah Perfetti (2001). Nel femminile dello stesso torneo terzo turno per Martina Biagianti (2001), secondo turno per Federica Sacco (2002), Alice Amendola (2001) e Eleonora Alvisi (2003).

Doppietta azzurra in altri tornei di grado 4, in Algeria e Svezia, dove i vincitori della scorsa settimana hanno saputo ripetersi al massimo livello. Nel dettaglio, in Algeria, ad aggiudicarsi il trofeo tra le ragazze è stata Beatrice Ricci (2003). Nello stesso torneo semifinale per Alessandra Simone (2003), quarti di finale per Sofia Rocchetti (2002), secondo turno per Chiara Girelli (2002) e primo turno per Sofia Pizzoni (2003). Alessandra Simone e Sofia Rocchetti hanno vinto il torneo di doppio giocando in coppia. Nel maschile dello stesso torneo, secondo turno per Matteo Gigante (2002) e primo turno per Paolo Rosati (2003).

L’altra vittoria della settimana è arrivata dalla Svezia, dove in un torneo sempre di grado 4 ha vinto Biagio Gramaticopolo (2002), bissando la vittoria della scorsa settimana in Norvegia. Nello stesso torneo semifinale per Samuel Vincent Ruggeri (2002), quarti di finale per Mattia Bernardi (2002), Francesco Maestrelli (2002), secondo turno per Marcello Serafini (2002), Alberto Orso (2002), Riccardo Trione (2002), Benito Massacri (2003) e Enrico Wood (2002), primo turno per Leonardo Malgaroli (2002) e Luca Castagnola (2002). Nel doppio vittoria azzurra con la coppia formata da Biagio Gramaticopolo e Leonardo Malgaroli.

Nel femminile dello stesso torneo J4 in Svezia, vittoria nel doppio per Ottavia Massetti (2003), che ha giocato in coppia con la svedese Temrhanova. Nel singolare semifinale per Anita Bertoloni (2002), quarti di finale per Barbara Dessolis (2001), secondo turno per Giorgia Pedone (2004), primo turno per Emma Valletta (2004), Fabrizia Cambria (2004), Denise Valente (2004), Camilla Zanolini (2003), Virginia Ferrara (2004), Giulia Tedesco (2002) e Milena Jovetic (2004), non si è qualificata Ottavia Massetti (2003), che, come detto, si è rifatta vincendo il doppio.

In Sud Africa, torneo J3, quarti di finale per Andrea Fiorentini (2001), in Slovacchia, sempre torneo J3, terzo turno per Federica Trevisan (2002), secondo turno per Sofia Caldera (2003), primo turno per Arianna Zucchini (2003) e non si è qualificata Carlotta Moccia (2003). Infine in Estonia, torneo J5, primo turno per Alessio Tramontin (2003).

