Serena Williams e Vika Azarenka giocano un gran match ad Indian Wells. Serena si impone in due set (VIDEO)

In occasione della festa della donna, Serena Williams e Victoria Azarenka, due ex n.1 del mondo, hanno offerto agli spettatori di Indian Wells una performance assolutamente godibile degne del loro status di campionesse.

Williams, vincitrice qui nel 1999 e nel 2001, ha avuto la meglio sulla Azarenka, che ha vinto nel 2013 e nel 2016, conquistando il terzo turno nel torneo ameericano.

In quello che è stato il miglior incontro tra Serena e Vika da quando sono madri, la Williams ha sconfitto l’Azarenka con il risultato di 7-5 6-3 in 2h10, in un incontro che sarà sicuramente ricordato in questa stagione. Il primo set, che è durato 1 ora e 12 minuti, è stato di gran lunga il migliore della stagione nel circuito femminile.

La partita punto per punto