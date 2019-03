Masters 1000 Indian Wells: Andreas Seppi eliminato all’esordio

Niente da fare per Andreas Seppi sconfitto all’esordio nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il tennista di Caldaro è stato superato da Peter Gojowczyk, n.85 del ranking ATP, con il risultato di 75 64 dopo 1 ora e 29 minuti di partita.

Stasera l’altoatesino ed il 29enne di Monaco si sono affrontati per la terza volta in carriera. L’anno scorso il tedesco si è imposto nei quarti di finale di Ginevra, mentre Seppi neanche un mese fa lo ha battuto a Rotterdam in tre set.

Da segnalare che Seppi nel primo set sotto per 1 a 4, con due break, recuperava lo svantaggio ed impattava sul 5 pari.

Proprio sul 5 pari l’azzurro, dopo aver mancato tre palle per il 6 a 5, alla quinta palla break utile del game il tedesco piazzava il break e chiudeva poi la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set l’azzurro sotto per 0 a 3, sempre con doppio break, recuperava uno dei due break di svantaggio nel quarto gioco, ma poi era nullo nei restanti turni di risposta uscendo di scena dal torneo per 6 a 4.

La partita punto per punto