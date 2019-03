Chris Kermode lascerà la Presidenza dell’ATP alla fine dell’anno

Chris Kermode si dimetterà come presidente dell’ATP entro la fine dell’anno.

Kermode, che è stato fortemente sfidato da diversi giocatori (Novak Djokovic in prima fila), non gli sarà rinnovato il contratto che scadrà alla fine del 2019.

Anche se tennisti come Rafa Nadal, Roger Federer e Stan Wawrinka hanno dimostrato il loro sostegno a Kermode, il Consiglio dei giocatori, guidato da Djokovic e Kevin Anderson, non ha cambiato idea e ha deciso di non continuare con l’attuale presidente dell’ATP.