Diatriba ITF-Tennisti verso la conclusione. In arrivo forti modifiche

Ci sono novità riguardante il circuito ITF e la diatriba con i giocatori per il cambio delle regole.

Dirk Hordorff, vice presidente della Federazione Tedesca sui social ha dichiarato: “L’ITF è pronta ad approvare alcune modifiche. I tabelloni di qualificazione saranno a 48 giocatori; non vi saranno limiti alle wild card per le tenniste nel circuito ITF. I giocatori potranno usufruire del ranking protetto, l’ATP poi inizierà a considerare l’idea di un nuovo circuito Challenger dopo gli US Open con main draw a 32 giocatori. ITF e ATP hanno parlato anche della questione punti nei tornei con montepremi da 25.000 dollari”.

“Siamo molto soddisfatti dell’incontro e delle parole del presidente dell’ITF, Dave Haggerty, sul possibile cambio delle regole. Il problema del doppio ranking sarà risolto nell’interesse dei giocatori, anche grazie alla forte collaborazione da parte di tutti, atleti e federazioni. La spinta dei giocatori è stata fondamentale per provare a cambiare qualcosa”.