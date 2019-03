Masters 1000 Indian Wells: Forfait di Grigor Dimitrov a tabellone compilato. Entra un lucky loser

I problemi fisici continuano per Grigor Dimitrov.

Il tennista bulgaro, che non gioca dall’Australian Open, ha annunciato il suo ritiro da Indian Wells sempre per il dolore alla spalla destra.

L’ex n.3 del mondo era la testa di serie n.26 a avrebbe dovuto affrontare in caso di successo al terzo turno Alexander Zverev.

Il posto di Dimitrov verrà preso da Andrey Rublev che sarà lucky loser.

Il giovane russo , che ha perso nel turno decisivo di qualificazione, passerà direttamente al secondo turno dove attende il vincitore della sfida John Millman-Jan-Lennard Struff.