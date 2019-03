Masters 1000 e WTA Indian Wells: il programma completo di Giovedì 07 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Felix Auger-Aliassime vs Cameron Norrie

2. Venus Williams vs Andrea Petkovic (non prima ore: 21:30)

3. Matteo Berrettini vs Sam Querrey

4. Kirsten Flipkens vs Eugenie Bouchard (non prima ore: 03:00)

5. [WC] Reilly Opelka vs Leonardo Mayer (non prima ore: 05:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kristina Mladenovic vs Saisai Zheng

2. Pierre-Hugues Herbert vs Philipp Kohlschreiber

3. Ajla Tomljanovic vs Alizé Cornet

4. Bradley Klahn vs Malek Jaziri (non prima ore: 03:00)

5. [Q] Christina Mchale vs Maria Sakkari (non prima ore: 05:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Madison Brengle vs Samantha Stosur

2. Alison Riske vs Alison Van Uytvanck (non prima ore: 21:30)

3. Denis Kudla vs Yoshihito Nishioka

4. [Q] Prajnesh Gunneswaran vs Benoit Paire

5. John Millman vs Jan-Lennard Struff

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Martin Klizan vs Mischa Zverev

2. Damir Dzumhur vs Albert Ramos-Vinolas

3. Federico Delbonis vs Jordan Thompson

4. [Q] Ysaline Bonaventure vs [WC] Taylor Townsend

5. [WC] Jessica Pegula vs [Q] Zarina Diyas

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yulia Putintseva vs Timea Babos

2. Ivo Karlovic vs Matthew Ebden

3. [Q] Marcos Giron vs Jeremy Chardy

4. Maximilian Marterer vs [Q] Ugo Humbert

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ilya Ivashka vs Guido Andreozzi

2. Lara Arruabarrena / Heather Watson vs [Alt] Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro

3. Alicja Rosolska / Zhaoxuan Yang vs [WC] Victoria Azarenka / Elina Svitolina

4. Monica Puig vs Evgeniya Rodina

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Misaki Doi vs Ons Jabeur

2. [Q] Lin Zhu vs Mona Barthel

3. [3] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Julia Goerges / Karolina Pliskova

4. [Q] Bjorn Fratangelo vs [Q] Elias Ymer

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rebecca Peterson vs Ekaterina Alexandrova

2. [Q] Natalia Vikhlyantseva vs [Q] Priscilla Hon

3. Johanna Larsson vs Kaia Kanepi

STADIUM 9 – Ora italiana: 21:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Ashleigh Barty / Caroline Garcia

2. Kiki Bertens / Donna Vekic vs [6] Samantha Stosur / Shuai Zhang

3. [5] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Irina-Camelia Begu / Mihaela Buzarnescu