Pre Quali – Roma: Torneo di Rivoli. Vavassori e Ocleppo avanti tutta al Green Park

Giornata dagli alti contenuti tecnici ed agonistici quella odierna al Green park di Rivoli che allineerà agli ottavi il tabellone dell’Open BNL di prequalificazione agli Internazionali d’Italia 2019. In campo tutte le principali teste di serie, a partire dalla numero 1, il ligure Andrea Basso, che ha superato con un netto 6-2 6-1 Mazza, rivale di turno. A segno anche i piemontesi Andrea Vavassori e Julian Ocleppo, compagni anche di doppio. Il primo ha superato in tre set Dragoni, concedendosi una pausa nella seconda frazione e chiudendo 6-2 2-6 6-1.

Il secondo ha incontrato minori difficoltà per avere la meglio sull’astigiano Giovannini, fermato con un secco 6-2 6-1. Bene anche Luca Tomasetto, portacolori dello Sporting Borgaro in serie A2, che si è imposto con autorità sull’altro torinese Alberto Bagarello (6-1 6-3). Buona difesa del casalese Alessio Demichelis, che è stato piegato 6-3 7-6 da Ragazzi. A segno poi il torinese Filippo Roggero (6-3 4-6 7-5) al termine di un confronto a dir poco lottato contro il pesarese Bertuccioli. Antonio Campo ha avuto la meglio in due frazioni su Bartolini, il ligure Ceppellini per 7-6 7-5 su Carlone.

Il programma prosegue con altri 6 singolari che definiranno in serata il quadro completo degli ottavi di finale del singolare, in palinsesto domani.