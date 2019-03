Nick Kyrgios si allena con la giovane Amanda Anisimova (VIDEO)

Il recente campione del torneo ATP 500 di Acapulco, Nick Kyrgios sta già lavorando al suo prossimo obiettivo, il Masters 1000 di Indian Wells.

Una delle prime sessioni di allenamento per l’australiano nel deserto della California è stata con una delle giovani stelle del circuito WTA, Amanda Anisimova, americana di 17 anni che recentemente è arrivata agli ottavi di finale dell’Australian Open.

.@AnisimovaAmanda and @NickKyrgios take in a hit at the @BNPPARIBASOPEN 🌴💪🎾 pic.twitter.com/7Vt7PEgoah

— WTA (@WTA) 5 marzo 2019