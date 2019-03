Andreas Seppi per la dodicesima volta ad Indian Wells. Nel doppio giocherà con Cecchinato

Dopo dieci giorni di pausa, Andreas Seppi ritornerà questa settimana nel circuito ATP. Il 35enne di Caldaro giocherà nel tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells (9.314.875 dollari di montepremi), dove affronterà all’esordio il tedesco Peter Gojowczyk (ATP 85).

Seppi partecipa per la 12esima volta al Masters in California, la prima volta dopo il 2016, dove è stato battuto al secondo turno dal beniamino locale John Isner. I migliori risultati dell’altoatesino sono due terzi turni, raggiunti rispettivamente cinque e sei anni fa. Nel 2013 Seppi si è dovuto arrendere al lettone Ernests Gulbis, l’anno successivo allo svizzero Stanislaw Wawrinka, ex numero 3 del mondo. Fino a metà aprile il caldarese non dovrà difendere punti ATP, perciò potrebbe fare un grande balzo in avanti nella classifica mondiale. Attualmente Seppi occupa la 47° posizione nel ranking ATP.

Ieri sera nel sorteggio di Indian Wells, l’altoatesino ha pescato Peter Gojowczyk. Il caldarese ed il 29enne di Monaco si sono affrontati due volte in carriera. L’anno scorso il tedesco si è imposto nei quarti di finale di Ginevra, mentre Seppi neanche un mese fa lo ha battuto a Rotterdam in tre set. Il vincitore di questa sfida se la vedrà con la leggenda svizzera Roger Federer, che ha avuto un bye al primo turno.

Nel doppio con Marco Cecchinato

Andreas Seppi è stato sfortunato nel sorteggio pure nel doppio. L’azzurro ed il suo connazionale Marco Cecchinato sfideranno le teste di serie numero 3, l’austriaco Oliver Marach ed il croato Mate Pavic.