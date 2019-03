WTA Indian Wells: Qualificazioni. Disco rosso per Sara Errani

Out la Errani

Niente da fare per Sara Errani sconfitta al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

L’azzurra si è arresa a Stefanie Voegele classe 1990 e n.109 WTA con il risultato di 62 76 (4).

Da segnalare che la Errani dopo aver perso il primo set per 2 a 6, nel secondo parziale si è trovata avanti per 5 a 3, dopo ave recuperato uno svantaggio iniziale di 0 a 2.

Sul 5 a 4 però l’azzurra, dal 30 a 0 e quindi a due punti dal set, ha ceduto quattro punti consecutivi e anche il servizio.

Si andava al tiebreak e qui Sarita dal 4 pari cedeva tre punti consecutivi, di cui un sanguinoso doppio fallo sul 4 a 5, cedendo set e match per 7 punti a 4.